Concots,Lot

« Le castrum de Concots »

Au cœur du causse de Limogne, le castrum de Concots se développe en surplomb des combes et des cloups qui l’entourent. Le noyau originel du fort se distingue par ses maisons qui se concentrent en un cercle resserré autour de la tour maîtresse et de l’ancien logis seigneurial dans lequel nous pourrons entrer avant de poursuivre la promenade hors les murs, du « lac » à l’ancien « canabal »..

Mairie de Concots

Concots 46260 Lot Occitanie



« The castrum of Concots

At the heart of the Causse de Limogne, the Castrum de Concots overlooks the surrounding combes and cloups. The original core of the fort stands out for its houses, which are concentrated in a tight circle around the main tower and the former seigniorial dwelling, which we can enter before continuing our walk outside the walls, from the « lake » to the old « canabal ».

« El castrum de Concots

En el corazón de la causse de Limogne, el castrum de Concots domina las combes y cloups circundantes. El núcleo original del fuerte destaca por sus casas, que se concentran en un estrecho círculo alrededor de la torre principal y de la antigua vivienda señorial, en la que podemos entrar antes de continuar nuestro paseo extramuros, desde el « lago » hasta el antiguo « canabal ».

« Das Castrum von Concots »

Im Herzen der Causse de Limogne liegt das Castrum de Concots, das sich über die umliegenden Combes und Cloups erhebt. Der ursprüngliche Kern der Festung zeichnet sich durch seine Häuser aus, die sich in einem engen Kreis um den Hauptturm und das ehemalige Herrenhaus gruppieren.

