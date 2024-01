Mai Musical de Meursault – Orgue et trompettes avec les Trompettes de Versailles Église Saint-Nicolas de Meursault Meursault, samedi 18 mai 2024.

Crée en 1985, cet ensemble s’est d’abord fait connaître à Paris, notamment par des concerts réguliers à la Sainte Chapelle en l’île de la Cité. Il est constitué pour la plupart de membres de l’Orchestre de la Garde Républicaine. Ils débutent d’abord en « Trio » sous le nom « Trompettes de Versailles » avec la formation « 2 Trompettes et Orgue » à laquelle va très rapidement s’adjoindre des timbales.

Jouant régulièrement tant à Paris que dans la France entière, leurs nombreux concerts les ont amenés bien au-delà de nos frontières puisqu’ils se sont ainsi produits lors de festivals en Asie (Japon, Philippines, Hong Kong…), Amérique du Sud (Equateur…) et bien sûr en Europe (Angleterre, Espagne, Grèce, Italie, Portugal, Turquie…)

Le répertoire très riche est composé principalement d’œuvres brillantes et fastueuses autrefois interprétées à la cour de Versailles, mais également d’œuvres romantiques et contemporaines, adaptées ou composées pour cette formation.

Pour ce concert, Georges Bessonnet, orgue, Fabien Verwaerde et Alexandre Oliveri, trompettes, nous ont concocté un parcours musical depuis le baroque jusqu’au début du XXe siècle avec des œuvres, entre autres, de Lully, Bach, Purcell, Liszt, Vierne…

