Mai Musical de Meursault – « A la recherche du Magenta » par l’Ensemble Bacchus et Cupidon – programme de musique baroque française du XVIIe siècle Église de Saint-Romain Saint-Romain, dimanche 26 mai 2024.

Mai Musical de Meursault – « A la recherche du Magenta » par l’Ensemble Bacchus et Cupidon – programme de musique baroque française du XVIIe siècle Église de Saint-Romain Saint-Romain Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 18:00:00

fin : 2024-05-26 19:30:00

Venez découvrir les sonorités de la couleur magenta avec l’ensemble « Bacchus et Cupidon ». Le magenta est une couleur qui ne correspond à aucune colorimétrie précise : il se définit comme un pourpre pur tirant plus sur le rouge que sur le bleu. Lucile Bailly-Gourevitch, mezzo, Antoine Bonardot, clavecin et Louison Sauilley, viole de gambe évolueront donc en circonvolutions autour de cette insaisissable teinte dans un programme de musique baroque française conçu en trois parties :

Tout d’abord le rose galant, avec des airs de cours d’Antoine de Boesset notamment

Pour le corps du triptyque : le rouge sacré, avec la cantate française d’Elisabeth Jacquet de la Guerre : Le Passage de la Mer Rouge

Enfin, pour finir en légèreté, ils rendront hommage au pourpre œnologique, vanté dans des airs à boire par de Boismortier et Julie Pinel

Ces différentes parties seront ponctuées de pièces instrumentales, dont les Dominos rose, incarnat et pourpre, de François Couperin.

EUR.

Église de Saint-Romain Place de l’Église

Saint-Romain 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr



Mise à jour le 2024-01-15 par COORDINATION CÔTE-D’OR