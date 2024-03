MAI 1ÈRES, le mois des spectacles tout frais rendez-vous au monument de l’Émeraude Corbigny, samedi 11 mai 2024.

Compagnie les alentours rêveurs Way far

danse et musique en espace sauvage

40 min / tout public / GRATUIT

les alentours rêveurs seront en résidence de fin de création du 6 au 11 mai à CORBIGNY.

Way far est une création en espace naturel qui interroge notre relation à la nature, notre faculté à se fondre en elle et à faire paysage. Way far s’apparente à un voyage dans un univers onirique et intemporel. Il commence par une promenade qui conduit à un point choisi. Lors de ce chemin seront partagés des objets et des mots tirés de L’animal du temps de Valère Novarina. Les éléments eau et pierre seront très présents lors de cette performance-représentation. Les interprètes utiliseront les éléments trouvés sur place. Ce projet s’appuie sur l’expérience de Serge Ambert vécue lors de la manifestation dans les montagnes corses Arti muntagnera où les créations se faisaient dans l’instant avec les contraintes du lieu et parfois des conditions climatiques difficiles qui stimulaient l’imaginaire confronté à un environnement hors norme.

MAI 1ères,

Un évènement qui donne a` voir aux spectateurs la primeur des spectacles finalisés durant les mois d’avril et de mai dans divers lieux de résidences à Corbigny, à Lormes et à Clamecy.

MAI 1ères est un temps, un mois consacré à la découverte car personne avant nous n’aura vu les spectacles que nous allons voir. Nous serons les premiers, les premières !

MAI 1ères, est une invitation à la curiosité et à la complicité. Elle nous incite à porter un regard constructif sur des propositions artistiques qui sont en demande de nos réactions, car le spectacle est une matière vivante, à affiner.

MAI 1ères, gardons nos esprits et nos yeux grands ouverts ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 18:00:00

fin : 2024-05-11

rendez-vous au monument de l’Émeraude Chemin de l’Émeraude

Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

