Magister chef. La cuisine romaine antique [Visite-atelier – À partir de 9 ans] Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse, mercredi 17 avril 2024.

Magister chef. La cuisine romaine antique [Visite-atelier – À partir de 9 ans] Que pouvaient bien manger les Romains ? Une cuisine à découvrir au musée… et à tester lors d’un atelier ! Mercredi 17 avril, 10h30 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Billets en vente en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T10:30:00+02:00 – 2024-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T10:30:00+02:00 – 2024-04-17T12:00:00+02:00

Les Romains mangeaient-ils vraiment des tétines de truie farcies aux oursins, des langues de paon et des talons de chameau ? Les fast-foods existaient-ils il y a deux mille ans ?

Lors de cette visite, vous en apprendrez plus sur les ingrédients et les plats dont se nourrissaient les habitants de l’Empire. Vous découvrirez également les techniques et ustensiles utilisés.

Pour terminer, un atelier vous permettra de mettre la main à la pâte et de goûter à ces saveurs oubliées. Vous repartirez avec un condiment que vous aurez concoctés vous-mêmes ainsi qu’un livret de recettes romaines faciles à reproduire chez vous !

Pour les mineurs, la présence d’au moins un adulte accompagnateur, muni d’un billet, est obligatoire.

Billets vendus en ligne uniquement (sélectionnez la bonne date dans le calendrier).

Tarifs : 3 € / 5 € / 9 €.

Photo : Loussia Da Tos/Musée Saint-Raymond – Licence ouverte-Etalab.

