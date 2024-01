Trio Philia Magic Mirrors Istres, vendredi 24 mai 2024.

Trio Philia ♫♫♫ Vendredi 24 mai, 20h00 Magic Mirrors De 4 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

Si quelqu’un a eu « cette idée folle d’inventer l’école », comme dit la chanson, d’autres, tout aussi fous, ont inventé le concert buissonnier.

Amis comme tierce, quinte et tonique, le violoniste Luka Faulisi la violoncelliste Lisa Strauss et… l’accordéoniste (oui, vous avez bien lu, accordéoniste et pas pianiste) Théo Ould ont décidé d’unir leurs talents pour le meilleur et que ça déchire.

Pour rappeler que la musique est d’abord le temple des sentiments et le navire de l’émotion, ils ont pris le nom de Philia. Mozart ne parlait-il pas de son travail comme la recherche de « deux notes qui s’aiment » ?

Le Trio Philia a reçu rapidement le prix d’honneur au Concours Léopold-Bellan, mais ils ont surtout reçu ce qui n’a pas de prix la reconnaissance du public. Ils travaillent avec des compositeurs qui ont le sens de la communication comme Régis Campo. Ils sont virtuoses, enflammés, originaux, intenses et ils font aimer la grande musique à ceux qui s’en croient éloignés.

Le Trio Philia aime les lieux insolites, les aventures inattendues, les rencontres improbables. Le Magic Mirrors d’Istres est à la mesure de leur démesure.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Magic Mirrors Promenade Joseph d’Arbaud, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/trio-philia »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]