MADAME MARGUERITE Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt, mercredi 24 avril 2024.

Un cours pas comme les autresMadame Marguerite et son assistant Jean de La Fontaine vous présente … euh non … vous expliquent … euh euh non … vous jouent … c’est mieux : La leçon du jour : le loup et l’agneau ! « La raison du plus fort est toujours la meilleure » Vraiment ?! Madame Marguerite anime avec fantaisie des rencontres en interprétant tour à tour le loup, l’agneau ou encore La Fontaine. Masques, marionnettes, musiques viennent rythmer sa folle leçon ! Elle suit l’adage de son assistant La Fontaine : « Il faut instruire et plaire »… C’est ainsi que Madame Marguerite, armée de sa rigueur, de sa fantaisie et de son imagination, se fait fort de rendre le savoir aussi vivant, gai, surprenant, amusant que peut l’être une leçon ! On a hâte d’y être !

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 14:30

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92