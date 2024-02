MA VIE EN CLE DE FA LA LUNA NEGRA Bayonne, samedi 20 avril 2024.

Après avoir gagné l’édition 2022 du radio-crochet Chantons sous la Luna à tout juste 13 ans, Victoria s’est donné pour défi d’écrire et de présenter son propre spectacle.Avec douceur et sensibilité, elle vous partagera ainsi sa passion pour le chant et vous parlera de sa vie à travers des reprises mais aussi ses premières compositions.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64