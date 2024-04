Ma Première Colo, aux Portes de Paris Relais Les Canardières Trappes, lundi 26 août 2024.

Ma Première Colo, aux Portes de Paris dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 26 – 30 août Relais Les Canardières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-26T08:00:00+02:00 – 2024-08-26T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-30T00:00:00+02:00 – 2024-08-30T23:58:00+02:00

Pour des premières vacances sans « papa et maman », venez découvrir la nature aux portes de Paris. Mieux la connaître, la respecter, la travailler à travers des activités ludiques sont nos objectifs. Les animateurs se feront une joie de vous accueillir pour vous présenter les lieux, l’équipe et le projet du séjour. Le tout agrémenté d’une journée chez nos amis gaulois du Parc Astérix. Beau cocktail, non ?

Ferme pédagogique (découvrir les animaux et les soins) 2 demi journées encadré par des animateurs spécialisés

Fabrication du fromage (1 demi journée) encadré par des animateurs spécialisés

Soin de l’animal (découverte du poney et ballade) 1 demi-journée, encadré par des moniteurs d’équitation

Accrobranche (la vie dans les arbres) 1 demi-journée, encadré par des moniteurs spécialisés

Grands jeux et veillées tous les soirs

Relais Les Canardières Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0143542211 »}]

colonies de vacances première colonie de vacances