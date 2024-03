Ma couronne végétale Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Angers, mercredi 24 avril 2024.

Début : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Arpente la Maison de l’environnement et ses alentours afin de mener à bien la mission végétale qui te sera confiée… Maxime, notre animateur nature, te guide pour récolter fleurs, feuilles et branches et créer une couronne végétale qui te permettra d’être couronné reine ou roi de la nature. Ateliers de 20 à 30 min en accès libre, dans la limite des places disponibles. Mercredi 24 Avril DE 15H À 17H Maison de l’environnement, Angers Tout public, à partir de 5 ans (avec accompagnateur) Gratuit

Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Angers 49016 Maine-et-Loire Pays de la Loire