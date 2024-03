M. POKORA Zénith de Toulouse Toulouse, vendredi 7 juin 2024.

M. POKORA Variété française Vendredi 7 juin, 20h00 Zénith de Toulouse Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : toulouse@box.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T23:59:00+02:00

Matt Pokora repart en tournée en 2023 pour un show grandiose à l’occasion de ses 20 ans de carrière et de ses innombrables tubes. Scénographie techno-futuriste, effets spéciaux hallucinants, enchaînement sans reprise de souffle : chacune de ses tournées est incontournable. Après Pyramide, aux allures de peplum, évoquant l’élan créateur et le dépassement des limites physiques, Matt Pokora revient ici avec un show encore plus incroyable, brassant des émotions puissantes. Puisant dans son parcours personnel (le couple, la paternité, l’amitié,…), l’artiste revient finalement à l’essence de l’être humain et à ce qui le lie à ses alter ego. Matt Pokora est l’artiste français réputé pour ses performances scéniques ultra techniques, garantissant un show spectaculaire à ses fans. Entouré de ses danseurs et de ses musiciens, Matt Pokora ramène sur scène une densité quasi magnétique et ajoute une nouvelle et sublime facette à son personnage. Avec la scène de l’Épicentre tour, Matt Pokora vient chercher l’énergie au cœur du public.

https://youtu.be/a0MKuHcgqws?si=3X6CRgFeUzBTSSKn Producteur: ARACHNEE PRODUCTIONS // Placement:Placement assis numéroté // Parking: Parking

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com



Variété française