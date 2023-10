IL Y A PLUS DE LUMIERE SUR VOTRE VISAGE M.270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde IL Y A PLUS DE LUMIERE SUR VOTRE VISAGE M.270 Floirac, 12 avril 2024, Floirac. IL Y A PLUS DE LUMIERE SUR VOTRE VISAGE Vendredi 12 avril 2024, 20h00 M.270 14€ / 8€ / 6€ Théâtre Tout public à partir de 15 ans – Durée : 1h15 Dans un article publié en 1966, l’intellectuel italien Umberto Eco analyse le personnage de James Bond et décortique les romans de la saga de Ian Fleming pour dévoiler les secrets d’un best-seller.

Umberto Eco révèle le processus captivant qui fait succomber tout le monde devant l’agent 007 : une recette redoutable et reproductible à volonté !

Sur un ring de boxe choisi pour scène, deux interprètes rejouent les scènes cultes des cinq premiers livres pendant qu’un « Umberto Eco » analyse, dissèque, explique… lui aussi ne cache pas son désir d’être Bond ! Si vous disposez du Pass Culture, rendez-vous sur la plateforme pour prendre votre place et en faire bénéficier quelqu’un de votre choix ! Co- réalisation OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Co- réalisation OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. En partenariat avec la CitéCirque – CREAC de Bègles.

