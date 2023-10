LA SORCIÈRE ET LE MARTIEN M.270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde LA SORCIÈRE ET LE MARTIEN M.270 Floirac, 9 avril 2024, Floirac. LA SORCIÈRE ET LE MARTIEN Mardi 9 avril 2024, 19h00 M.270 Cinéma Tout public à partir de 8 ans – Durée : 1h15 Myriam, orpheline, apprend qu’elle va changer de famille d’accueil. Elle est souvent moquée pour sa naïveté, mais cette candeur lui permet de voir ce que d’autres ne voient pas : des animaux qui parlent ou même des sorcières bienveillantes qui gardent la forêt surplombant la cité. Elle seule pourrait croire au destin du jeune Bilal qui va rejoindre ses parents scientifiques sur la planète Mars. Ce premier jour d’été sera pour les deux le dernier qu’ils vivront sur le territoire de leur enfance. En 1ère partie : courts-métrages réalisés dans le cadre des parcours culturels scolaires.

Ateliers encadrés par Thomas Bardinet au sein de 2 classes d’écoles élémentaires de Floirac. M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-09T19:00:00+02:00 – 2024-04-09T20:30:00+02:00

2024-04-09T19:00:00+02:00 – 2024-04-09T20:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu M.270 Adresse 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Ville Floirac Departement Gironde Lieu Ville M.270 Floirac latitude longitude 44.836627;-0.531559

M.270 Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/