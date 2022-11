Qui a tué le Grand Méchant Loup ? à Lyon (69) Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Qui a tué le Grand Méchant Loup ? à Lyon (69) Lyon, 7 décembre 2022, Lyon. Qui a tué le Grand Méchant Loup ? à Lyon (69) Mercredi 7 décembre, 14h00 Lyon

Enquête famliale participative Lyon Lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes La Brigade de Contrôle des Contes est chargée d’enquêter sur la mort du patron de la Compagnie des Contes Populaires : le puissant Grand Méchant Loup. Les enquêtrices vont tenter de retrouver l’assassin en interrogeant tout le personnel de l’usine : les trois petits cochons, « Gnogno » l’agneau, la chèvre de Monsieur Seguin, le petit Chaperon Rouge et sa grand-mère « Mémé Lanchon », Cendrillon ou encore Bob le Bodyguard. Spectacle jeune public participatif sur fond d’enquête policière, adapté aux plus petits comme aux plus grands, « entre contes de fées et cartoon, entre Sherlock Holmes et Shrek. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T14:00:00+01:00

2022-12-07T18:00:00+01:00

