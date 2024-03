Lycéen.ne.s Poètes Musée départemental Arles antique Arles, jeudi 4 avril 2024.

Lycéen.ne.s Poètes En amont du festival Paroles Indigo, des ateliers ont été initiés avec les élèves des lycées Pasquet (Arles), Montmajour (Arles) et Alphonse Daudet (Tarascon). Jeudi 4 avril, 09h00 Musée départemental Arles antique Evenement réservé aux lycéens

Début : 2024-04-04T09:00:00+02:00 – 2024-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T09:00:00+02:00 – 2024-04-04T12:00:00+02:00

Le projet Lycéen.ne.s Poètes s’inscrit dans la continuité des efforts de Paroles Indigo pour rapprocher les jeunes lycéen.ne.s du les monde littéraire et artistique. Cette année le lycées Pasquet et Montmajour à Arles, ainsi que Alphonse Daudet à Tarascon se sont impliqués.

Le projet a été enrichi par la collaboration avec Pathé Dieye (auteur, poète, slameur) et Magali Attiogbé (auteure, illustratrice), deux jeunes figures inspirantes de la littérature et de l’illustration contemporaine africaine.

Après des rencontres préliminaires en novembre dans le prolongement du festival Paroles Indigo, suivies d’ateliers de création littéraire et artistique, les lycéen.ne.s ont travaillé d’arrache-pied pour donner vie à leurs idées, mêlant écriture, slam, et illustration, avec l’appui de leurs enseignants,

Ces interventions successives ont permis de produire des textes poétiques et des créations plastiques, reflet de la diversité de pensée et de sensibilité des jeunes participant.e.s.

Les réalisations seront mises en lumière lors d’une restitution publique prévue le 4 avril 2024 au Musée départemental Arles antique dans le cadre du Printemps des poètes.

Ce projet a non seulement favorisé les capacités créatives, mais a également contribué à renforcer la confiance en soi et le sens critique chez les lycéen.ne.s participants.

Nos remerciements vont à tous ceux qui ont rendu ce projet possible : les lycéens pour leur enthousiasme et leur créativité, les enseignants pour leur engagement, Pathé Dieye et Magali Attiogbé pour leur précieuse collaboration.

Un remerciement spécial est également adressé à nos partenaires et à tous ceux qui ont soutenu ce projet, contribuant ainsi à enrichir l’expérience éducative et culturelle des jeunes.

Fort de son succès, le projet « Lycéens Poètes » ambitionne de s’étendre à d’autres établissements et de continuer à offrir un espace d’expression et de création à partir duquel les jeunes peuvent enrichir et affirmer leur identité culturelle et artistique.

Paroles Indigo reste fidèle à sa mission de tisser des liens entre les cultures et les générations à travers la littérature et les arts, et de promouvoir un monde où la diversité est non seulement reconnue mais célébrée

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique

Paroles Indigo