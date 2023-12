JOHNNY MAFIA OSLO TROPIQUE L’USINE – SCENES ET CINES Istres Catégorie d’Évènement: Istres JOHNNY MAFIA OSLO TROPIQUE L’USINE – SCENES ET CINES Istres, 27 avril 2024, Istres. Plongez dans l’univers enflammé de Johnny Mafia, le groupe de rock français incandescent, qui fait son retour avec le quatrième album explosif 2024 : Année du Dragon . Fondé par quatre lycéens à Sens, le groupe a conquis le public avec plus de 450 concerts à travers la France et au-delà, devenant le fer de lance d’une scène musicale en perpétuelle évolution. Avec une énergie contagieuse et des mélodies accrocheuses, Johnny Mafia repousse les limites du rock français. Venez vivre une expérience intense et inoubliable lors de cette Année du Dragon avec Johnny Mafia à Istres.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 21:00 Réservez votre billet ici L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13 Détails Catégorie d’Évènement: Istres Autres Code postal 13800 Lieu L'USINE - SCENES ET CINES Adresse RTE DE FOS - RN 569 Ville Istres Departement 13 Lieu Ville L'USINE - SCENES ET CINES Istres Latitude 43.489456 Longitude 4.965949 latitude longitude 43.489456;4.965949

