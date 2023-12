Delvon Lamarr Organ Trio L’Usine Istres, 17 mai 2024, Istres.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17

Delvon Lamarr Organ Trio- ou, autrement dit, DLO3 – est spécialisé dans l’art perdu de la « feel-good music »..

Delvon Lamarr Organ Trio- ou, autrement dit, DLO3 – est spécialisé dans l’art perdu de la « feel-good music ».

Ce collectif de musiciens a su créer au fil du temps leur son unique en y incluant une bonne dose de jazz organique des années 60 de Jimmy Smith et Baby Face Willette, ainsi qu’une pincée de soul La sauce Booker T. & The M.G.’s et The Meters. Tout ceci nous attire dans un univers proche de la Motown, Stax Records, du Blues, et cerise sur le gâteau, des riffs de guitare cosmique à la Jimi Hendrix. Un cocktail savamment énergique qui va droit au cœur et à l’âme, laissant l’auditeur émotionnellement connecté à un tout autre niveau.

EUR.

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme d’Istres