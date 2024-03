LUSAINT LE SPLENDID Lille, lundi 27 mai 2024.

Lusaint, artiste native de Manchester, est sans conteste l’une des plus belles sensations vocales révélée en 2023 dans un registre jazz pop soul avec son expression distinctive et son timbre de voix comparable à celui d’Amy Whinehouse. Depuis sa percée en 2019, avec la reprise de « Wicked Game » de Chris Isaak qui totalise aujourd’hui plus de 12 millions de vues sur Youtube, elle ne cesse de confirmer son talent avec ses premiers EP et entame des collaborations de luxe avec Chanel ou encore Dior, se permettant même, une apparition à la Fashion Week de Londres cette année. © GDP

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59