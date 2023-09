Movere L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle Movere L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle, 19 avril 2024, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Movere Vendredi 19 avril 2024, 20h30 L’Unisson Tarif plein : 12 € / Tarif Réduit : 9 € Après le puissant « Prémices », Simon Dimouro, chorégraphe de la Compagnie Entité, propose « Movere », une création inspirée de la Loire, de son énergie brute, sauvage, parfois terrifiante par son débit mais aussi calme et reposante.Tous ces aspects sont incarnés par quatre femmes interprètes qui deviennent l’image du fleuve. L’écriture de Simon Dimouro irriguée par l’énergie hip-hop donne naissance à une création hybride, sauvage, sans frontières. C’est en août 2015 que Simon Dimouro crée les bases de la Compagnie Entité, compagnie de danse œuvrant pour le développement de la création chorégraphique sur le territoire tourangeau et la région Centre-Val de Loire. Elle développe une écriture hybride qui s’épanouit dans la transdisciplinarité et puise son essence créative dans l’instinctivité, la fulgurance de la danse hip-hop. L’objectif central de la compagnie est de promouvoir l‘art chorégraphique sous toutes ses formes. Compagnie Entité Création 2023

Chorégraphie : Simon DIMOURO

Interprètes : Clara BESSARD, Clara DUFLO, Juliette BOLZER, Léa KAEUFFER

Création lumière : Nicolas RICHARD

Création musicale : Franck 2 LOUISE L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-saintjeandelaruelle.mapado.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

