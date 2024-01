Lundi nature: Berjou Berjou, lundi 22 avril 2024.

Lundi nature: Berjou Berjou Orne

Début : 2024-04-22 14:00:00

fin : 2024-04-22 17:30:00

Le 15 et 16 août 1944, la Vallée du Noireau fut le théâtre d’affrontement entre les troupes de la 43rd Infantery division « wessex » et les troupes allemandes. Revenez sur les pas des libérateurs britanniques lors de la bataille de Berjou. Sur un parcours de 7 kilomètres, 6 pupitres racontent les grandes étapes de la Libération. Cette randonnée se terminera par une visite du musée Blackwater suite à son agrandissement.

80ème anniversaire du Débarquement et de la libération de la Normandie: le musée Blackwater, plaque en l’honneur des soldats britanniques de la 43rd Infantery Division, libérateurs de Berjou

Berjou 61430 Orne Normandie



