Lula Heldt : Chanson poétique, onirique et déjantée Café Culturel Le cerf-volant Serres, samedi 13 avril 2024.

Lula Heldt : Chanson poétique, onirique et déjantée Auteure, compositrice interprète, elle déploie son univers épicé de métaphores et musicalisé de manière percussive avec Alfred le Cello, son violoncelle qu’elle utilise comme une contrebasse. Debout. Samedi 13 avril, 21h00 Café Culturel Le cerf-volant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T21:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T21:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:30:00+02:00

Auteure, compositrice interprète, elle déploie son univers épicé de métaphores et musicalisé de manière percussive avec Alfred le Cello, son violoncelle qu’elle utilise comme une contrebasse. Debout.

Elle explore sa voix de façon expérimentale en jouant avec les différents timbres possibles, allant du lyrique aux voix tziganes et jusqu’à rouler les R . On peut donc entendre des fragments de musiques du monde, des transes, des mélopées espagnoles, et de l’anglais à l’accent réinventé dont elle se sert avec humour.

Ses influences musicales sont très diverses, Nina Hagen et Iva Bittova l’ont inspirée à manier sa voix comme un instrument de musique, Barbara, Edith Piaf et Jacques Brel ont été ses piliers d’interprétation de textes.

Elle nous propose son répertoire Bain de Lunes, une sorte de cartographie intime, féminine, où douceur et révolte sont associées et assumées.

Café Culturel Le cerf-volant 1, route d’Arques 11190 Serres Serres 11190 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://le-cerf-volant.org/portfolio/lula-heldt/ »}]

violoncelle chanson