Lui arracher le cœur Don Giovanni Version de concert Rouen, mardi 16 avril 2024.

Lui arracher le cœur Don Giovanni Version de concert Rouen Seine-Maritime

Lui arracher le cœur

S’il y a un opéra qu’il faut écouter une fois dans sa vie, c’est bien ce chef-d’œuvre de Mozart ! La musique regorge de trésors, les airs sont tous mémorables et le livret de Lorenzo da Ponte absolument fabuleux. Dans une fuite en avant que seule la mort semble pouvoir arrêter, Don Giovanni incarne toutes les transgressions. Assoiffé de conquêtes, il défie la morale et l’ordre établi et subjugue autant qu’il terrifie, nous faisant basculer en permanence du tragique au comique. C’est tout l’art de ce drame joyeux qui décuple nos émotions ! L’Orchestre de l’Opéra porte cette œuvre de fougue et de feu avec les grandes voix de la nouvelle génération et Huw Montague Rendall en rôle-titre.

Cet opéra est donné en version de concert.

Direction musicale Ben Glassberg

Don Giovanni Huw Montague Rendall

Leporello Peter Kellner

Donna Elvira Yaritza Véliz

Donna Anna Nardus Williams

Commendatore Nicolai Elsberg

Don Ottavio Eric Ferring

Zerlina Johanna Wallroth

Masetto Anthony Reed

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie

OPERA

Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni

Version de concert

Opéra en deux actes

Livret de Lorenzo da Ponte, inspiré du mythe de Don Juan

Créé à Prague en 1787

Durée 3h20, entracte inclus

En italien surtitré en français

Mardi 16 avril 2024 à 20h00

Jeudi 18 avril 2024 à 20h00 Audiodescription

Samedi 20 avril 2024 à 18h00

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:00:00

fin : 2024-04-16

7 Rue du Docteur Robert Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie billetterie@operaderouen.fr

