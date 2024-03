Ludothèque Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon Verrières, mardi 23 avril 2024.

Ludothèque Itinérance de la Ludothèque Souris Verte de Montmorillon Mardi 23 avril, 09h30 Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T09:30:00+02:00 – 2024-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T09:30:00+02:00 – 2024-04-23T18:00:00+02:00

Charline, de la Ludothèque Souris Verte de Montmorillon, vient animer une journée entière autour des jeux de société.

Gratuit, ouvert à tous de 0 à 99 ans.

De 9h30 à 18h00 non-stop.

Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon verrières Verrières
Téléphone: 0549396941, 0644327830
Email: mediatheque.verrieres86@orange.fr
Site web: https://bm-verrieres.departement86.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/mediathequedeverrieres86

ludothèque jeux