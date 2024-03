LUDISSYME Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux, samedi 6 avril 2024.

LUDISSYME Le Festival LUDISSYME : l’évènement qui met les auteurs et les illustrateurs de jeux à l’honneur. Samedi 6 avril, 14h00 Musée Français de la Carte à Jouer Entrée libre

De 14h à minuit

Exposition des illustrations de Maud Chalmel

L’artiste plasticien Bob Guy invente des jeu d’échecs loufoques et vous invite à les découvrir et à y jouer.

Ludovic Lépine, auteur isséen, dévoile ses dernières créations en cours d’édition

Présentation de jeux de société pour tous : avec à l’honneur les As d’Or, label culturel de référence qui récompense les meilleurs jeux de société et aussi les nouveautés présentées au Spiel d’Essen, autre illustre évènement.

De 15h à 18h

Rencontre autour de la création ludique avec notre invité d’honneur Laurent Escoffier et découverte en avant-première de son dernier jeu, Looot.

De 14h à 19h

Un espace de jouets et jeux de société pour enfants spécialement aménagés dans les salles du Musée.

Atelier de rethématisation de jeux : à partir d’un jeu existant, changez ses règles ou son univers, rejouez la partie comme vous l’imaginez.

Atelier d’origami pour imaginer et créer vos pions et vos meeples.

De 19h à minuit

Prismatik animera quatre ateliers pour initier les participants à la conception de jeux de société.

Les Jeux de rôles ont 50 ans, c’est l’occasion de présenter Etraclor, un jeu avec des cartes ordinaires qui vous plongera dans un univers fantastique.

Découverte des jeux de cartes primés au dernier concours « A la carte », dont Sea Salt and Paper de Bruno Cathala et Théo Rivière.

Laurent Escoffier vous proposera The Walking Mind, une expérience ludique hors du commun à jouer en équipes inspirée du célèbre The Mind. Les joueurs doivent coopérer mais sans communiquer ! (à 21h00).

Le CLUBB de Boulogne Billancourt présentera les jeux primés lors de son dernier concours international des créateurs de jeux.

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.museecarteajouer.com https://www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 83 60 »}] Situé à 200 mètres du métro « Mairie d’Issy » (ligne 12), le Musée de la Carte à Jouer est le seul établissement français consacré à la carte à jouer.

Mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h.

Samedi et dimanche : de 14h à 18h.

Juillet : du mercredi au dimanche de 13h à 18h.

Ouvert jusqu’au 14 août inclus.

Fermé les jours fériés et du 15 au 31 août.

Groupes : sur rendez-vous du mardi au dimanche.

Moins de 26 ans : gratuit.

Entrée individuelle Isséens et GPSO* Adulte : 4,50 € Tarif réduit : 3,00 € Moins de 26 ans : gratuit

Entrée individuelle non Isséens et non GPSO* Adulte : 6,00€ Tarif réduit : 4,50 € Moins de 26 ans : gratuit Métro, RER, bus

jeu création

(c) Ville d’Issy-les-Moulineaux / Maud Chalmel