LUDIMOUV Ludomédiathèque Colette Tourcoing, samedi 29 juin 2024.

À partir du jeu CORPUS conçu par la compagnie La Ruse et édité aux éditions Minus, réveille ton corps et ton imaginaire ! Samedi 29 juin, 16h00 Ludomédiathèque Colette Gratuit, réservation conseillée. Parents/enfants de 4 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T16:00:00+02:00 – 2024-06-29T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-29T16:00:00+02:00 – 2024-06-29T17:30:00+02:00

LUDIMOUV est une proposition d’animation ludique et sportive parent-enfant.

À partir du jeu de société CORPUS conçu par la compagnie La Ruse et édité aux éditions Minus, réveille ton corps et ton imaginaire en dansant pour réaliser un « PODOpersonnage ».

Un bonus chorégraphique t’attend en fin de partie !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Arnaud Bertereau