Lucrèce Borgia Loué, samedi 20 avril 2024.

Lucrèce Borgia Loué Sarthe

Sur Ferrare règne la vénéneuse Lucrèce Borgia, femme de pouvoir aux mains tachées de sang, ayant la réputation d’assassiner sans vergogne quiconque se met en travers de son chemin. Un seul être semble bénéficier de sa clémence, Gennaro.

Après Racine, Molière et Shakespeare, le metteur en scène Nicolas David s’empare de l’œuvre sombre et sublime de Victor Hugo. À travers ce drame, ses coups de théâtre, ses vengeances et son suspens, il questionne la figure du monstre sur scène.

Drame en 3 actes de Victor Hugo

Mise en scène Nicolas David

Tarif de 4 à 10€ | à partir de 12 ans | durée 1 h 50 minutes

Réservations au 06 70 26 86 25 | culture@cc-lbn.fr 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Rue de Courmesnil

Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire lahoulalacompagnie@gmail.com

L’événement Lucrèce Borgia Loué a été mis à jour le 2024-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire