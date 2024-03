« Lover/Other: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore », un film de Barbara Hammer Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, dimanche 7 avril 2024.

« Lover/Other: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore », un film de Barbara Hammer Une projection organisée dans le cadre du Festival Cinémarges. Dimanche 7 avril, 15h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit

En écho à l’exposition de Nina Beier, le Capc présente un film documentaire de la cinéaste avant-gardiste Barbara Hammer sur l’artiste Claude Cahun, figure du surréalisme et sa compagne Marcel Moore.

Lover/Other: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore

Film de Barbara Hammer.

États-Unis, 2006, vidéo, couleur & noir et blanc, 16/9, 55 min.

Barbara Hammer propose ici une relecture, depuis l’île de Jersey, de l’aventure amoureuse et créatrice de ce couple hors norme. Ensemble, elles n’ont cessé de questionner leur identité et d’agir sur la représentation de soi, manipulant avec soin l’autoportrait et anticipant largement sur les recherches contemporaines.

Le Festival Cinémarges se tiendra du 31 mars au 9 avril 2024 à Bordeaux.

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr

