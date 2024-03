Love alive Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement, dimanche 19 mai 2024.

Love alive Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Parcours poétique et musical où mots et corps s’emmêlent et se répondent.

Le spectacle Love Alive est un parcours poétique et musical où mots et corps s’emmêlent et se répondent, portées par de la danse, des chansons originales, du tissu aérien, des échanges entre artistes et avec le public et de l’art plastique et visuel.



Dans le cadre de l’Olympiade culturelle à Marseille 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 15:30:00

fin : 2024-05-19

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Love alive Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-01 par Ville de Marseille