BBRace : Course de VTT et VTTAE en Vallée d’Ossau Louvie-Juzon, 26 mai 2024, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 08:30:00

fin : 2024-05-26 17:00:00

Le 26 mai 2024, La BBRace, course de VTT organisée par Jurançon cyclisme, s’installe en Vallée d’Ossau à Louvie-Juzon. Cette 3ème édition s’annonce riche en émotions ; des paysages grandioses, des monotraces en descentes techniques, des ravitos gourmands et chaleureux, de la musique et de la bonne humeur !

Plusieurs points de passages pour les supporters.

5 épreuves proposées :

– U15 : 13km, 450m d+

– U17 et Rando VTTAE : 22km, 1000m d+

– Rando VTTAE : 35km, 1500m d+

– Chrono et Rando VTTAE : 48km, 2150m d+

– Chrono et Rando : 66km, 2900 d+

Ouverture des inscriptions le 15 décembre 2023

Retrait des plaques le samedis 25 mai entre 15h et 19h et le Dimanche 26 mai entre 6h et 8h15.

Le 26 mai 2024, La BBRace, course de VTT organisée par Jurançon cyclisme, s’installe en Vallée d’Ossau à Louvie-Juzon. Cette 3ème édition s’annonce riche en émotions ; des paysages grandioses, des monotraces en descentes techniques, des ravitos gourmands et chaleureux, de la musique et de la bonne humeur !

Plusieurs points de passages pour les supporters.

5 épreuves proposées :

– U15 : 13km, 450m d+

– U17 et Rando VTTAE : 22km, 1000m d+

– Rando VTTAE : 35km, 1500m d+

– Chrono et Rando VTTAE : 48km, 2150m d+

– Chrono et Rando : 66km, 2900 d+

Ouverture des inscriptions le 15 décembre 2023

Retrait des plaques le samedis 25 mai entre 15h et 19h et le Dimanche 26 mai entre 6h et 8h15

Le 26 mai 2024, La BBRace, course de VTT organisée par Jurançon cyclisme, s’installe en Vallée d’Ossau à Louvie-Juzon. Cette 3ème édition s’annonce riche en émotions ; des paysages grandioses, des monotraces en descentes techniques, des ravitos gourmands et chaleureux, de la musique et de la bonne humeur !

Plusieurs points de passages pour les supporters.

5 épreuves proposées :

– U15 : 13km, 450m d+

– U17 et Rando VTTAE : 22km, 1000m d+

– Rando VTTAE : 35km, 1500m d+

– Chrono et Rando VTTAE : 48km, 2150m d+

– Chrono et Rando : 66km, 2900 d+

Ouverture des inscriptions le 15 décembre 2023

Retrait des plaques le samedis 25 mai entre 15h et 19h et le Dimanche 26 mai entre 6h et 8h15

EUR.

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées