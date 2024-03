L’ours et la louve Médiathèque Pierre-Amalric Albi, mercredi 3 avril 2024.

L’ours et la louve Spectacle Mercredi 3 avril, 10h30 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Conte sonore illustré

Spectacle par la Compagnie Furiosa dans le cadre de la Fête du livre jeunesse d’Albi du 2 au 6 avril

Au milieu de la forêt, un ours et une louve tombent amoureux. Bien que leur amour soit tendre et infini, ils ne peuvent avoir de petits. Mais leur tristesse est si profonde qu’une chouette-fée les change en humains pour leur permettre de réaliser leur rêve : devenir parents. De chaque côté d’une table sonorisée, les acteurs chantent et bruitent une histoire où le monde sauvage est mis à l’honneur ; une histoire d’amour, de parents, d’intégration et d’espérance… En arrière-plan, les illustrations animées en noir et blanc d’Anne-Lise Boutin nous immergent dans ce conte initiatique hypnotisant.

À partir de 3 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

© Thierry Laporte