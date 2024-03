L’Ouest Hurlant, festival des cultures de l’imaginaire La Paillette MJC et Théâtre Rennes, samedi 4 mai 2024.

Début : 2024-05-04 10:00

Fin : 2024-05-05 18:00

L’Ouest Hurlant est le festival littéraire de l’imaginaire rennais. Il met à l’honneur les cultures de l’imaginaire, qui englobent la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Cet événement grand public est destiné tant aux familles de Rennes et ses environs, qu’à un public déjà habitué à arpenter les mondes imaginaires.

Pour cette troisième édition, le festival se déroulera du samedi 4 mai au dimanche 5 mai, à la Paillette au cœur du domaine Saint-Cyr à Rennes dans le quartier de Bourg L’évêque.

Au programme, des tables rondes, spectacles, animations ludiques, projections audiovisuelles, masterclass, scène Twitch ainsi qu’une librairie proposant des séances de dédicaces, des stands d’éditeurices et d’artisanats.

Nous avons tout mis en œuvre pour que ce festival soit gratuit et ouvert à toutes et tous ! Une participation volontaire sera possible pour celles et ceux qui souhaitent soutenir l’équipe d’organisation.

Toutes les infos sont sur www.ouest-hurlant.com !

La Paillette MJC et Théâtre 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine