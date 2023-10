Départ du tour de France – étape 15 LOUDENVIELLE Loudenvielle, 14 juillet 2024, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Le Tour de France, événement majeur du cyclisme, et une des manifestations les plus médiatisés dans le monde, pour sa 111ème édition, Loudenvielle à l’honneur d’accueillir le départ de l’étape n°15, le 14 juillet 2024..

2024-07-14 fin : 2024-07-14 . .

LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Tour de France is a major cycling event, and one of the most talked-about in the world. For its 111th edition, Loudenvielle will have the honor of hosting the start of stage 15 on July 14, 2024.

El Tour de Francia es un gran acontecimiento ciclista y uno de los más sonados del mundo. En su 111ª edición, Loudenvielle tendrá el honor de acoger la salida de la 15ª etapa el 14 de julio de 2024.

Die Tour de France, ein Großereignis des Radsports und eine der meistbeachteten Veranstaltungen der Welt, wird in ihrer 111.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT de la Vallée du Louron|CDT65