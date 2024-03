LOUANE ARENES D’ALES Ales, vendredi 12 juillet 2024.

Louane, première tête d’affiche de l’été alésienArtiste phare de la scène musicale depuis plus de 10 ans et récompensée pour son titre “Secret”, élu “chanson francophone de l’année” aux NRJ Music Awards 2023, Louane viendra se produire dans les arènes d’Alès le vendredi 12 juillet à 20h30, dans le cadre d’Estiv’Alès.Après une tournée à guichets fermés en 2023, puis l’annonce de sa première tournée européenne au Printemps 2024, Louane sera de retour en France cet été pour quelques dates de festival ! C’est une bonne nouvelle pour la ville d’Alès, puisque la chanteuse se produira lors d’Estiv’Alès, sur la scène des arènes du Tempéras le vendredi 12 juillet à 20h30. Révélée par l’émission phare de TF1 “The Voice” en 2013, celle qui a décroché le César du meilleur espoir 2015 pour son rôle dans le film La famille Bélier, est une artiste complète qui rassemble toutes les générations. La jeune femme interprétera entres autres, les titres de son 4e album, Sentiment, qui rencontre un vif succès, notamment avec ses tubes Pardonne moi ou Les étoiles. Issu de ce même album, le titre Secret, écrit en l’honneur de sa fille Esmée née en 2020, comptabilise près de 50 millions d’écoutes sur Spotify. Un succès qui vaut à ce tube le trophée de “chanson francophone de l’année” aux NRJ Music Awards 2023 et une nomination aux Victoires de la Musique 2024.

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-07-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

ARENES D’ALES RUE AMIRAL DE SUFFREN 30100 Ales 30