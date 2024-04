Lou-Anne Protin : Incorrigible Compagnie du Café-Théâtre Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 19:00 –

Gratuit : non 17 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One woman show. Âmes sensibles s’abstenir. Si vous vous attendiez à ce qu’elle vous parle de son désir d’enfants, de sa peur de vieillir ou encore de ses rendez-vous amoureux peu concluants, vous faites fausse route. Souvent à contre-courant face aux discours des femmes de sa génération, vous serez surpris de découvrir que sous ses apparences de belle-fille idéale, souriante et timide, se cache en réalité une jeune femme espiègle et franche qui n’hésite pas une seconde à dire tout fort ce que vous n’oseriez même jamais penser. Lou-Anne n’a en effet qu’un seul mot d’ordre : Il faut savoir rire de tout, surtout du pire.Et rire du pire, c’est incontestablement sa spécialité. Loin d’elle l’envie de débattre des grands sujets de société, Lou-Anne monte sur scène pour se raconter, dédramatiser les grands drames et épreuves de sa vie, et vous faire relativiser sur la vôtre. Une chose est sûre, il existe toujours pire, et elle compte bien vous le prouver. Le temps d’un spectacle, faites tomber les barrières, lâchez-vous, et nul doute que vous vous attacherez à cette jeune femme à l’humour cinglant, mais sincère, et qui sait, vous finirez peut-être vous aussi par être d’accord avec elle… Une chose est sûre, vous lui pardonnerez tout, même le pire. Représentations du 5 au 27 avril 2024 :les jeudis, vendredis, samedis à 19hdans la petite salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com