Loto Salle du Castel Park Surgères, vendredi 19 avril 2024.

Venez participer au Loto organisé par l’APE Vous et Les Pirates, au profit des écoles de Vouhé et Puyravault. De nombreux lots seront à gagner (600€ de bons d’achat, cookéo, tireuse à bière..)

Restauration et buvette sur place.

Possibilité de réservation.

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-19 20:15:00

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape17700@gmail.com

