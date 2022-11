Loto Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Loto Pierrelatte, 8 décembre 2022, Pierrelatte. Loto

Avenue du Maréchal Juin Salle des fêtes Pierrelatte Drôme Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin

2022-12-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-08

Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin

Pierrelatte

Drôme Pierrelatte Loto organisé par l’UNRPA. Nombreux lots à gagner valeur plus de 2500 € : vélo électrique, trottinette électrique, console de jeux, drone… Buvette et pâtisserie sur place. contact@drome-sud-provence.com +33 4 75 04 07 98 http://www.drome-sud-provence.com/ Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte

dernière mise à jour : 2022-11-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Pierrelatte Drôme Office de Tourisme Drôme Sud Provence Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Ville Pierrelatte lieuville Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Loto Pierrelatte 2022-12-08 was last modified: by Loto Pierrelatte Pierrelatte 8 décembre 2022 Avenue du Maréchal Juin Salle des fêtes Pierrelatte Drôme Office de Tourisme Drôme Sud Provence Drôme Pierrelatte

Pierrelatte Drôme