Loto Kids à la médiathèque de Holnon Holnon, lundi 22 avril 2024.

Loto Kids à la médiathèque de Holnon Holnon Aisne

La médiathèque de Holnon organise des Lotos pour les enfants les lundi 22 et mardi 23 avril de 14h30 à 17h.

Loto basique pour les primaires, loto images pour les maternelles. Dans la salle C.Jérôme, entrée par la médiathèque.

Il n’y aura pas de perdant !

Tarif 3€

Inscriptions et paiements obligatoires à la médiathèque de Holnon, 5 Rue du Presbytère, 02760 Holnon.

Horaires :

– Les lundis et vendredis de 16h15 à 18h15 et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 33 3 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:30:00

fin : 2024-04-23 17:00:00

5 Rue du Presbytère

Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France

