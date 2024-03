Loto Espace Gérard Philipe Fronton, lundi 1 avril 2024.

Loto Loto de la chorale CastelCantorum Lundi 1 avril, 15h00 Espace Gérard Philipe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T15:00:00+02:00 – 2024-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T15:00:00+02:00 – 2024-04-01T18:00:00+02:00

Loto organisé par la choral Castel-Cantorum, à partir de 15h à la Salle Gérard philipe à Fronton, restauration sur place à partir de 3€ le carton.

Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)561821689 http://www.mairie-fronton.fr Salle polyvalente équipée d’une scène surélevée et d’un écran, l’Espace Gérard Philipe accueille des concerts, des expositions, des spectacles et des animations municipales et associatives.

La salle est mise à disposition des associations et des particuliers de la commune selon les disponibilités.

Superficie : 25 x 25 mètres

Scène surélevée : 60 m², extension possible de 40 m².

A l’arrière-scène, deux loges offrent la possibilité de préparer des spectacles.

Capacité : nombre de personnes assises : 450 / nombre de personnes debout : 625