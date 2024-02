Loto de l’association des parents d’élèves de l’école Notre Dame de Lorette Salle Omnisports Pouldreuzic, dimanche 9 juin 2024.

Loto de l’association des parents d’élèves de l’école Notre Dame de Lorette Salle Omnisports Pouldreuzic Finistère

Les bénéfices serviront au financement des projets et voyages scolaires des enfants.

Loto animé par Annick.

Plus de 3000€ de lots bons d’achat, paddle, aspirateur, tassimo, bon divers et variés, paniers garnis….2 sessions enfants.

Loto perso/ mini bingo/ numéro fétiche.

PAS DE RÉSERVATION

Venez tenter votre chance ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 12:00:00

fin : 2024-06-09 20:00:00

Salle Omnisports Hent Kreisker

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne apel.notredamedelorette@gmail.com

L’événement Loto de l’association des parents d’élèves de l’école Notre Dame de Lorette Pouldreuzic a été mis à jour le 2024-02-13 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN