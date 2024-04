LOTO Cattenom, samedi 20 avril 2024.

LOTO Cattenom Moselle

Samedi

Venez tenter votre chance au loto et repartez peut-être avec le gros lot !

Participez également au tirage du bingo et à la pesée de jambon. Vous avez toutes vos chances pour les remporter.

Plus de 2000e de lots en bon d’achats sont à gagner.

Buvette et restauration sur place. N’hésitez pas à réserver vos places par mail ou par téléphone.

7 cartons 10e, 15 cartons 20e, 24 cartons 30e, unitaire 1.50eTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20

Avenue du Général De Gaulle

Cattenom 57570 Moselle Grand Est soudesecoles57@gmail.com

L’événement LOTO Cattenom a été mis à jour le 2024-03-27 par OT CATTENOM ET ENVIRONS