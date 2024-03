Los Tchicaos La Caravelle Marseille 2e Arrondissement, vendredi 19 avril 2024.

Los Tchicaos La Caravelle Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Los Tchicaos en concert à La Caravelle.

World, Jazz, bossa nova



Le répertoire de reprises et de compositions est un mélange savoureux et chaloupé de rythmiques brésiliennes et cap-verdiennes aux sons des mélodies des îles telles que la Coladera, la Morna (souvent chantée par Cesaria Evora), le Funana et le Batuque. C’est une musique très métissée chantée en portugais et en créole capverdien, elle vient de la rencontre entre l’Europe et l’Afrique et continue d’évoluer grâce à une grande variété de compositeurs et de styles. C’est un véritable voyage musical !



Ilson Santos (voix,guitare), Aristide Morais (voix,guitare), Chris Monteiro (percussions) 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

La Caravelle 34 Quai Du Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Los Tchicaos Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-28 par Ville de Marseille