Los Muñequitos de Matanzas La Marbrerie Montreuil, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 18h00 à 23h00

.Public adultes. payant concert sur place : 40 EUR

Full pass préventes : 47 EUR

concert prévente : 35 EUR

Full pass sur place : 50 EUR

Dans la scène des musiques cubaines, mais aussi des Caraibes, Los Muñequitos de Matanzas sont les gardiens de 500 ans de percussions, de chants et de danses, issus de l’héritage africain.

Ambassadeurs reconnus des rythmes issus du métissage, le goût des ruelles et les tambours de la nuit havanaise les accompagnent. Un trésor national, qui porte la RUMBA au titre de patrimoine immatériel de l’Humanité. Les chorégraphies et les nouvelles compositions musicales du groupe innovent et évoluent constamment, apportant et enrichissant cet héritage des sons et des thématiques contemporaines.

Fondé en 1952, l’emblématique groupe comprend trois générations d’une famille de musiciens, chanteurs et danseurs originaires de Matanzas, la ville la plus africaine de Cuba. Ils seront à Paris avec des ateliers, des rencontres et un beau concert allant du guaguancó à la columbia, le yambú, aux chants rituels et aux danses de « solar ». Des grands danseurs d’Afrocubain seront de la fête !

Une fête à la culture, la résistance, la beauté des musiques noires de CUBA !

Avec la participation de Mambolia Danse Royma et son école La Cubania Paris.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

Contact : https://lamarbrerie.fr/los-munequitos-de-matanzas/

