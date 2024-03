Los caminos del Amor au château de Bournazel Bournazel, samedi 26 octobre 2024.

Los caminos del Amor au château de Bournazel Bournazel Aveyron

Samedi 26 octobre à 20h à l’auditorium du château de Bournazel.

Los caminos del Amor Les Kapsber’girls

Alice Duport-Percier, soprano Axelle Verner, mezzo-soprano Garance Boizot, basse de viole Pernelle Marzorati, harpe triple Michèle Claude, percussions

Albane Imbs, archiluth, guitare baroque & direction

Les Kapsber’girls proposent avec ce programme une plongée dans la fin du siècle d’Or espagnol en se penchant sur un des genres les plus importants de cette période: les Tonos Humanos. En opposition aux Tonos Divinos, ce terme regroupe des chansons strophiques vernaculaires que se sont appropriées les compositeurs espagnols de l’époque, à l’instar des Villanelles en Italie et des Brunettes en France. Un programme aux couleurs chatoyantes d’une Espagne encore incandescente, où les voix s’entremêlent aux sons de la harpe et des percussions.

Le programme culturel du château de Bournazel est soutenu par le département de l’Aveyron & par la communauté de communes du Pays Rignacois.

Réservations www.chateau-bournazel.fr/reservations/

Veuillez noter qu’en 2024, les places dans l’auditorium seront numérotées et que vous pourrez les choisir au moment de la réservation en ligne. Les places à l’unité peuvent être réservées lors de l’achat en ligne à l’aide du système Billetweb pour tous les concerts, sauf celui du 28 septembre, qui aura lieu dans un salon du château.

TARIFS PLACES À L’UNITÉ

26 octobre Los caminos del Amor

Adulte 25 € Moins de 18 ans 20 € 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26

fin : 2024-10-26

Bournazel 12390 Aveyron Occitanie chateau.de.bournazel@gmail.com

L’événement Los caminos del Amor au château de Bournazel Bournazel a été mis à jour le 2024-02-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS