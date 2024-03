Lorsque les métiers d’art et le numérique se rencontrent … Le Petit-Quevilly, vendredi 5 avril 2024.

Lorsque les métiers d’art et le numérique se rencontrent … Le Petit-Quevilly Seine-Maritime

Le Pôle ATEN, service de la CMA Normandie et les Copeaux Numériques espace de découverte scientifique et technique ont vocation à permettre la découverte et l’expérimentation des technologies numériques au service de la création et de la fabrication. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous vous proposons des ateliers pour découvrir comment le numérique et les métiers d’art peuvent se conjuguer au profit de votre créativité et de la vie de votre entreprise (création de produits, d’outils pour votre fabrication, outils pour votre commercialisation). Professionnels des métiers d’art, transformateurs et utilisateurs des matières (bois, papier, tissu, cuir, plastique), ces ateliers sont pour vous.

Atelier fablab aux Copeaux numériques au Petit-Quevilly le vendredi 5 avril de 10h à 12h puis de 14h à 16h

Adresse Le Kaléidoscope, 29 Rue Victor Hugo

Matériel à disposition Machine de découpe/gravure laser, Imprimantes 3D, Scanner 3D, Découpe vinyle (au Dôme et aux Copeaux Numériques), Brodeuse numérique (au Dôme)

Le Pôle ATEN, service de la CMA Normandie et les Copeaux Numériques espace de découverte scientifique et technique ont vocation à permettre la découverte et l’expérimentation des technologies numériques au service de la création et de la fabrication. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous vous proposons des ateliers pour découvrir comment le numérique et les métiers d’art peuvent se conjuguer au profit de votre créativité et de la vie de votre entreprise (création de produits, d’outils pour votre fabrication, outils pour votre commercialisation). Professionnels des métiers d’art, transformateurs et utilisateurs des matières (bois, papier, tissu, cuir, plastique), ces ateliers sont pour vous.

Atelier fablab aux Copeaux numériques au Petit-Quevilly le vendredi 5 avril de 10h à 12h puis de 14h à 16h

Adresse Le Kaléidoscope, 29 Rue Victor Hugo

Matériel à disposition Machine de découpe/gravure laser, Imprimantes 3D, Scanner 3D, Découpe vinyle (au Dôme et aux Copeaux Numériques), Brodeuse numérique (au Dôme) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-05 12:00:00

29 Rue Victor Hugo

Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie fbuvry@pole-aten.fr

L’événement Lorsque les métiers d’art et le numérique se rencontrent … Le Petit-Quevilly a été mis à jour le 2024-03-20 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES