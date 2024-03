L’Origine du monde tableau féministe ? Musée Courbet Ornans, samedi 6 avril 2024.

L’Origine du monde tableau féministe ? Musée Courbet Ornans Doubs

Conférence avec Cécile Cerf, romancière, professeur agrégée de Lettres modernes en classes préparatoires.

Paris, 1866 Paris célèbre les ballerines en tutus blancs, gracieuses et légères, et les vierges romantiques. Comment Constance Quéniaux, une danseuse de l’Opéra de Paris, en vint-elle à poser pour Courbet, peintre réaliste, amateur de corps féminins plantureux et de femmes fortes ? Et que nous dit, en 2023, alors que se redéfinit le féminisme, L’Origine du monde, ce portrait de femme anonyme, ne dévoilant que son sexe ?

Durée 1 heure environ

La conférence sera suivie de dédicaces de son roman A l’origine, la femme derrière le tableau, éditions Atlande 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservationpaysdecourbet@doubs.fr

L’événement L’Origine du monde tableau féministe ? Ornans a été mis à jour le 2024-03-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON