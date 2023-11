Pause Mamans Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Lorient, 19 avril 2024, Lorient.

Pause Mamans Vendredi 19 avril 2024, 09h00 Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Participation aux frais : libre

Les Frères de Saint-Jean proposent à des mères de famille une rencontre un vendredi par mois au Prieuré Saint Jean-Paul II à Lorient de 9h à 14h pour un temps de ressourcement et de partage entre mamans et avec frère Philippe-Néri. En effet nous sommes convaincus que de nombreuses mamans ont besoin d’un soutien entre mères et d’un soutien spirituel. Il s’agit surtout de mamans des tout-petit ou en âge de scolarité

Programme d’une rencontre :

9h : temps d’échange à partir de la Parole de Dieu

10h15 : messe

11h : temps de prière et d’intercession devant le St Sacrement avec possibilité de se confesser

12h15 : office du milieu du jour

12h30 : repas préparé par les frères (les mamans mettent les pieds sous la table !)

14h00 : fin

Lorient – Prieuré Saint Jean-Paul II Prieuré Saint Jean-Paul II, 45 Rue Beauvais, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

2024-04-19T09:00:00+02:00 – 2024-04-19T14:00:00+02:00

pause-mamans mère de famille