L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Opéra de Marseille Marseille, dimanche 16 juin 2024.

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE ♫CLASSIQUE♫ Dimanche 16 juin, 16h00 Opéra de Marseille De 11 à 26€

L’errance du Hollandais, sa rédemption par l’amour et l’extase dans la mort sont au coeur de l’Ouverture du Vaisseau fantôme de Wagner. Débutant par une marche funèbre, la Symphonie n° 5 de Mahler contient une fameuse « vision de paradis » (utilisée par Visconti dans son Mort à Venise) et se termine en apothéose. Mahler vient en effet d’épouser Alma. Mélange de joie de vivre, d’inquiétude, de prémonitions et d’élan vital. Es muss sein !

RICHARD WAGNER

Der fliegende Holländer, Ouverture

GUSTAV MAHLER

Symphonie n° 5 en do dièse mineur

Direction musicale Michele SPOTTI

