L’orage Centre culturel Bellegarde Toulouse, samedi 20 avril 2024.

L’orage Installation textile immersive – Elena Del Vento – Dans le cadre du festival Mes Poissons d’Avril – Dès la naissance 20 – 26 avril Centre culturel Bellegarde Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T18:00:00+02:00

Elena Del Vento propose une expérience immersive où les images de son livre L’Orage se retrouvent sur des grands tissus suspendus : « Plonge tout entier dans l’orage ! Flotte entre les bruits de la pluie et les tremblements du tonnerre. […] Émerveille-toi de ce qui est là. »

Dès la naissance.

Visites guidées gratuites sur réservation du 9 au 13 avril et du 15 au 17 avril, à Alban-Minville et le mercredi 24 avril à 10h à Bellegarde.

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 44 88 https://bellegarde.toulouse.fr/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « o ut-petits Le mois des t 0-5 ans + du2019infos : centresculturels.toulouse.fr LES SPECTACLES I 1 », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Brochure Mes Poissons d’avril 2024 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/240213141421-dbb6e9b04c28c04876dafadb4ef1d124/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718113145e1023941 », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718113145e1023941 »}] Le centre culturel Bellegarde, en activité depuis 2006, se situe dans l’hypercentre toulousain à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Dans cet ancien hôtel particulier se trouve un auditorium, une salle d’exposition, et plusieurs salles d’activités multimédia, artistiques et sportives. Le centre propose des ateliers artistiques dont le chant, la danse et le théâtre et également des expositions de peinture et de photographie, des conférences de sensibilisation scientifique et culturelle. Bellegarde a fait des arts numériques sa spécificité : son atelier multimédia propose ateliers, formations, stages, conférences.À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021Le programme des stages de septembre 2020 à janvier 2021 Métro : ligne B – station Jeanne d’ArcBus n° : L1, 15, 23, 38, 42, 44, 70, 71

MPA2024

Elena del Vento