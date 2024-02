L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier, vendredi 19 avril 2024.

L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier Hérault

Du foyer aux coulisses, pénétrez au cœur de ce théâtre à l’italienne. En parfaits chefs d’orchestre, un régisseur et l’un de nos guides vous mènent à la découverte de la grande salle, entre dorures et fauteuils de velours.

RDV DEVANT L’OPÉRA COMÉDIE

Durée 2h

Réservation obligatoire EUR.

Début : 2024-04-19 10:30:00

fin : 2024-04-19 12:30:00

Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

