Loops labs Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 25 mai 2024.

Loops labs Parcours pédagogique autour de la production musicale, du Turntablism et des techniques de Sampling. Samedi 25 mai, 10h00 Médiathèque José Cabanis

Samedi 25 mai de 10h à 12h – Médiathèque José Cabanis – petit auditorium (3ème étage)

Atelier – Beatmaking

Parcours pédagogique autour de la production musicale, du Turntablism et des techniques de Sampling.

À travers différents ateliers, Joffrey de l’association Loop Sessions (lien : Loop Sessions Toulouse | HelloAsso), initie les participants à la pratique des musiques actuelles, du Turntablism et des arts visuels par le biais d’instruments innovants et adaptés.

Avec une expérience de plus de 15 ans dans la pratique musicale et un parcours professionnel en animation, Joffrey présente un concept avant-gardiste et ludique.

Tout public à partir de 8 ans

Durée 2h

Inscription à l’adresse action.culturelle@mairie-toulouse.fr

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Atelier Tout public